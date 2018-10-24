Ученые вдвое замедлили старение живого существа с помощью экспериментальных лекарств

24 октября, 2018, 12:04

Ученые из Национального университета Сингапура создали экспериментальный коктейль из существующих лекарств, который позволил замедлить старение и в два раза увеличить продолжительность жизни круглого червя Caenorhabditis elegans

Об этом пишет ScienceAlert.

"Мы показываем, что значительное увеличение продолжительности жизни может быть достигнуто путем нацеливания на несколько эволюционно консервативных путей и механизмов старения, используя комбинацию лекарств", - пишут авторы исследования.

В то время как круглые черви, очевидно, являются совершенно обособленной формой жизни от людей, C. elegans часто используются в качестве тестовой площадки при экспериментах со старением и связанными процессами, потому что их короткие сроки жизни облегчают наблюдения для ученых .

К тому же черви имеют достаточное сходство с генетикой человека, чтобы быть моделями химических взаимодействий внутри тела.

В этом случае исследователи хотели увидеть, как уже известные лекарства способствуют увеличению продолжительности жизни у животных.

Например, рапамицин, который помогает организму принимать трансплантат органов, увеличивает срок жизни плодовых мух и мышей в дополнение к нематодам. Но гипотетически, когда рапамицин сочетается с другими химическими веществами, которые нацелены на различные химические процессы, полученный коктейль может эффективно замедлить старение.

"Центральная идея нашего подхода заключается в том, что работа с генной регуляторной сетью, которая контролирует старение, будет включать в себя гены и механизмы, на которые не влияют вместе несколько препаратов", - пишут ученые.

На червях ученые использовали иммунодепрессант рапамицин вместе с антибиотиком рифампицином, psora-4, метформином и аллантоином. Оказалось, что парное использование препаратов влияет на продолжительность жизни гораздо лучше, чем употребление их отдельно.

Более того, комбинация, включает три препарата, практически удвоила жизнь червя. Это самый большой эффект, который удавалось получить в экспериментах над взрослыми животными в лабораторных условиях. При этом такие комбинации не являются вредными или токсичными для жизни организма.