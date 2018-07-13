Нужно ли "очищать" организм от шлаков. Супрун развеяла миф

13 июля, 2018, 12:08

Глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, стоит ли выводить “шлаки” и действительно ли работают детокс-продукты

Об этом она пишет на своей Facebook-стоірнці.

Врач рассказывает, что сейчас практика очищения организма от токсинов или шлаков, которая получила название детоксикация, очень распространена.

Однако существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности организма.

В организме человека работают естественные выделительные системы - печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если нарушения функции этих органов или систем нет, они прекрасно справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее.

"Сегодня не существует крупных и авторитетных исследований, которые доказывают эффективность употребления детокс-продуктов и диет для потери веса или избавления от шлаков. Более того, некоторые ученые считают детоксикацию большим коммерческим проектом", - говорит Супрун.

Люди, которые говорят, что чувствуют себя лучше после детоксикации, на самом деле испытывают облегчение из-за уменьшения количества потребленных калорий в день и отказа от продуктов с твердыми жирами и сахаром.

Также организм теряет воду, что способствует похудению, зато повышает риски появления обезвоживания. После окончания диеты существует высокая вероятность, что вес быстро вернется.

"Такие эксперименты также могут быть опасными для здоровья. Резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают разгрузочные диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблемам с желудочно-кишечным трактом", - добавила врач.

Детокс-голодание противопоказано людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Длительное голодание может также стать причиной появления дефицита витаминов и минералов.

Очищающая диета может иметь положительный эффект в случае, если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки в целом.