Что есть, чтобы меньше потеть. Совет специалиста
Об этом пишет UkrHealth.
Кроме одежды из специальной легкой ткани, дезодорантов и антиперспирантов, есть еще способы уменьшить количество пота. Для этого нужно употреблять продукты с витаминами, минералами, а также растительные продукты, которые позволяют сохранять прохладу.
Эксперт советует употреблять больше фруктов и овощей, которые содержат много воды. В частности, в больших количествах стоит есть огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни.
Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха ног летом. 7 полезных советов
Организму не придется тратить много энергии на их переваривание, тогда выделение пота тоже уменьшится.
Витамины также способствуют регулировке гормонов. Они играют ключевую роль в установлении связи между эндокринной и нервной системами.
А вот напитки на основе алкоголя и кофеина, стоит временно воздержаться, ведь они повышают потливость.
Смузи из арбуза и огурца
Что нужно:
- арбуз - 600 г
- огурец - 1 шт.
- лед - 2 кубика
- мед - 1 ст. л.
Как приготовить:
Арбуз чистим от кожуры и семян и нарезаем крупными кусками. Огурец очищаем от кожуры и также. Все ингредиенты вместе со льдом, взбиваем в блендере до однородной массы, разливаем полученный смузи по стаканам и подаем охлажденным.
- Напомним, медики определили, что мармелад положительно влияет на организм, если употреблять 50 грамм этих сладостей на день.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-