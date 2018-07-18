Что есть, чтобы меньше потеть. Совет специалиста

18 июля, 2018, 11:02

Нутриционист из Лондона Год Хэй рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы меньше потеть в жаркие дни

Об этом пишет UkrHealth.

Кроме одежды из специальной легкой ткани, дезодорантов и антиперспирантов, есть еще способы уменьшить количество пота. Для этого нужно употреблять продукты с витаминами, минералами, а также растительные продукты, которые позволяют сохранять прохладу.

Эксперт советует употреблять больше фруктов и овощей, которые содержат много воды. В частности, в больших количествах стоит есть огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни.

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Организму не придется тратить много энергии на их переваривание, тогда выделение пота тоже уменьшится.

Витамины также способствуют регулировке гормонов. Они играют ключевую роль в установлении связи между эндокринной и нервной системами.

А вот напитки на основе алкоголя и кофеина, стоит временно воздержаться, ведь они повышают потливость.

Смузи из арбуза и огурца

Что нужно:

арбуз - 600 г

огурец - 1 шт.

лед - 2 кубика

мед - 1 ст. л.

Как приготовить:

Арбуз чистим от кожуры и семян и нарезаем крупными кусками. Огурец очищаем от кожуры и также. Все ингредиенты вместе со льдом, взбиваем в блендере до однородной массы, разливаем полученный смузи по стаканам и подаем охлажденным.