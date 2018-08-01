Искусственный интеллект научили создавать лекарства без вмешательства человека
Об этом пишет EurekAlert!.
Разработчики Александр Тропш, Александр Исаев и Мария Попова создали АИ, что состоит из двух связанных между собой нейросетей, которые выполняют роли "учителя" и "ученика".
"Учитель" владеет "языком" создания лекарств - нейросеть представляет собой своеобразный словарь с данными о 1,7 млн известных биологически активных молекул, их свойства и правила взаимодействия друг с другом."
Ученик в свою очередь обучается навыкам создания лекарств и со временем предлагает более удачные молекулы, которые могут стать основой для новых препаратов.
"Если мы сравним этот процесс с изучением языка, то после того, как ученик узнает молекулярный алфавит и правила языка, он может создавать новые "слова" или молекулы. Если новая молекула реалистичная и имеет желаемый эффект, учитель одобряет ее, а если нет, учитель не одобряет, заставляя ученика избегать плохих молекул и создавать хорошие", - поясняет Александр Тропша.
В основе нейросетей лежит система ReLeaSE - вычислительный метод, используемый фармацевтами для выявления жизнеспособных кандидатов на лекарства.
Ученые использовали для разработки ReLeaSE молекул с индивидуальными физическими свойствами, такими как температура плавления и растворимость в воде, и для разработки новых соединений с ингибучей активностью против фермента, связанного с лейкемией.
Новый искусственный интеллект также может гораздо ускорить сам процесс создания лекарств. Обычно разработка новых фармацевтических препаратов происходит благодаря изменению молекул. Химики выбирают целевую молекулу с известным потенциалом, а затем вручную "настраивают" ее для борьбы с конкретным заболеванием - например, повышать потенцию и избавляють от свойств, которые могут нанести вред организму.
Во время этого процесса ученые исключают атомы и связи, которые отвечают за определенные химические реакции. Каждая такая операция занимает несколько часов.
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