Искусственный интеллект научили создавать лекарства без вмешательства человека

1 августа, 2018, 18:09

Разработчики из школы фармацевтики при Университете Каролины создали искусственный интеллект на основе двух нейросетей, который может создать новые лекарства без помощи человека, абсолютно "с нуля"

Об этом пишет EurekAlert!.

Разработчики Александр Тропш, Александр Исаев и Мария Попова создали АИ, что состоит из двух связанных между собой нейросетей, которые выполняют роли "учителя" и "ученика".

"Учитель" владеет "языком" создания лекарств - нейросеть представляет собой своеобразный словарь с данными о 1,7 млн известных биологически активных молекул, их свойства и правила взаимодействия друг с другом."

Ученик в свою очередь обучается навыкам создания лекарств и со временем предлагает более удачные молекулы, которые могут стать основой для новых препаратов.

"Если мы сравним этот процесс с изучением языка, то после того, как ученик узнает молекулярный алфавит и правила языка, он может создавать новые "слова" или молекулы. Если новая молекула реалистичная и имеет желаемый эффект, учитель одобряет ее, а если нет, учитель не одобряет, заставляя ученика избегать плохих молекул и создавать хорошие", - поясняет Александр Тропша.

В основе нейросетей лежит система ReLeaSE - вычислительный метод, используемый фармацевтами для выявления жизнеспособных кандидатов на лекарства.

Ученые использовали для разработки ReLeaSE молекул с индивидуальными физическими свойствами, такими как температура плавления и растворимость в воде, и для разработки новых соединений с ингибучей активностью против фермента, связанного с лейкемией.

Новый искусственный интеллект также может гораздо ускорить сам процесс создания лекарств. Обычно разработка новых фармацевтических препаратов происходит благодаря изменению молекул. Химики выбирают целевую молекулу с известным потенциалом, а затем вручную "настраивают" ее для борьбы с конкретным заболеванием - например, повышать потенцию и избавляють от свойств, которые могут нанести вред организму.

Во время этого процесса ученые исключают атомы и связи, которые отвечают за определенные химические реакции. Каждая такая операция занимает несколько часов.