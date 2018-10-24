Как Роналду сделал селфи с фанатом, который выбежал на поле

24 октября, 2018, 11:53

Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле во время матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает RMC Sport в twitter.

Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Манчестере на поле выбежал болельщик. Он направился к Криштиану Роналду, но был остановлен стюардами. Португальский футболист призвал работников стадиона не применять к нарушителю чрезмерной силы и пожал фану руку и сделал с ним селфи.

Quand Cristiano Ronaldo prend un selfie sur la pelouse d'Old Trafford avec un fan entré sur le terrain au coup de sifflet final #MUNJUV #RMCLive #ChampionsZone pic.twitter.com/6uxjeXAyg3 — RMC Sport (@RMCsport) 23 октября 2018 г.