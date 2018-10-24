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Как Роналду сделал селфи с фанатом, который выбежал на поле


фото: REUTERS
Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле во время матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает RMC Sport в twitter.

Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Манчестере на поле выбежал болельщик. Он направился к Криштиану Роналду, но был остановлен стюардами. Португальский футболист призвал работников стадиона не применять к нарушителю чрезмерной силы и пожал фану руку и сделал с ним селфи.

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