Как Роналду сделал селфи с фанатом, который выбежал на поле
24 октября, 2018, 11:53
Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле во время матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает RMC Sport в twitter.
Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Манчестере на поле выбежал болельщик. Он направился к Криштиану Роналду, но был остановлен стюардами. Португальский футболист призвал работников стадиона не применять к нарушителю чрезмерной силы и пожал фану руку и сделал с ним селфи.
Quand Cristiano Ronaldo prend un selfie sur la pelouse d'Old Trafford avec un fan entré sur le terrain au coup de sifflet final #MUNJUV #RMCLive #ChampionsZone pic.twitter.com/6uxjeXAyg3— RMC Sport (@RMCsport) 23 октября 2018 г.
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