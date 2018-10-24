Фонсека назвал причины поражения "Шахтера" от "Манчестер Сити"

24 октября, 2018, 09:55

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека назвал причины поражения "Шахтера" от английского "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Прежде всего не понравилось то, что пропустили трижды. Ребята прилагали усилия, особенно во втором тайме. Нужно признать, что "Манчестер Сити" был лучшим, у них совсем другие качества, это команда совсем другого уровня. Думаю, даже с Тайсоном и Марлосом было бы очень тяжело с такой командой", - сказал Фонсека.

В то же время португальский тренер отказался оценивать шансы на выход из группы "Шахтера", который имеет после трех туров 2 очка.

"Наша цель – стараться победить в следующем матче. Сложно начать подсчет. Нужно двигаться шаг за шагом, рассуждать о каждом поединке и не заглядывать слишком далеко в будущее", - отметил Фонсека.