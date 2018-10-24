Фонсека назвал причины поражения "Шахтера" от "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Прежде всего не понравилось то, что пропустили трижды. Ребята прилагали усилия, особенно во втором тайме. Нужно признать, что "Манчестер Сити" был лучшим, у них совсем другие качества, это команда совсем другого уровня. Думаю, даже с Тайсоном и Марлосом было бы очень тяжело с такой командой", - сказал Фонсека.
В то же время португальский тренер отказался оценивать шансы на выход из группы "Шахтера", который имеет после трех туров 2 очка.
"Наша цель – стараться победить в следующем матче. Сложно начать подсчет. Нужно двигаться шаг за шагом, рассуждать о каждом поединке и не заглядывать слишком далеко в будущее", - отметил Фонсека.
- Поражение от "Манчестер Сити" стало для "Шахтера" первым в нынешней Лиге чемпионов.
- "Шахтер" играл против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждения, не помог другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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