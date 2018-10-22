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Украинский фильм "Бешеная Свадьба" установил новый рекорд в прокате

Отечественная комедия "Бешеная Свадьба" установила новый кассовый рекорд, собрав более 40 млн грн

Об этом в понедельник, 22 октября, сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook.

"Поздравляю всех с новым рекордом бокс-офиса украинского фильма на собственном рынке! Приятно отметить, что последние три раза поднимали планку фильмы, созданные при поддержке Госкино", - написал Ильенко.

Как указано в заметке, лента появилась в прокате 4 октября, собрала 40 040 839 гривен. В целом ленту на протяжении двух уикендов посмотрели 471 587 зрителей.

  • Напомним, съемки комедийного фильма "Бешеная свадьба", на который потратили почти 11 млн грн, были завершены летом.
  • Позже появился трейлер украинского комедийного фильма "Бешеная свадьба", в котором сыграли Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко.
  • А в апреле самым кассовым среди отечественных лент стал украинский анимационный мультик "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", тогда он собрал почти $2,5 миллиона.

 

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