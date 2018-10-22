Украинский фильм "Бешеная Свадьба" установил новый рекорд в прокате

22 октября, 2018, 21:27

Отечественная комедия "Бешеная Свадьба" установила новый кассовый рекорд, собрав более 40 млн грн

Об этом в понедельник, 22 октября, сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook.

"Поздравляю всех с новым рекордом бокс-офиса украинского фильма на собственном рынке! Приятно отметить, что последние три раза поднимали планку фильмы, созданные при поддержке Госкино", - написал Ильенко.

Как указано в заметке, лента появилась в прокате 4 октября, собрала 40 040 839 гривен. В целом ленту на протяжении двух уикендов посмотрели 471 587 зрителей.