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Мультфильм "Похищенная принцесса" – самый кассовый в истории украинского кинематографа

Украинский анимационный мультик "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" собрал почти $2,5 миллиона и стал самым кассовым среди отечественных лент

Об этом пишет компания Animagrad на своей Facebook-странице.

После запуска фильма в международный прокат "Похищенная принцесса" собрала $1 086 865.

Общемировые сборы анимационного фильма составляют $2 467 850. Лента побила рекорд фильма "Киборги".

Читайте также: Почему украинский мультфильм "Похищенная принцесса" собрал большую кассу, чем американские мультики

История мультфильма "Похищенная принцесса" происходит в волшебном городе Киеве. На дворе - времена отважных воинов, принцесс и колдунов. Странствующий артист Руслан очень мечтает стать рыцарем. Но однажды он встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Он еще не знает, что она - дочь киевского князя.

Однако со временем появляется злой колдун Черномор и похищает девушку. Он стремится превратить силу ее любви в собственную колдовскую мощь. Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

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