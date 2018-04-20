Мультфильм "Похищенная принцесса" – самый кассовый в истории украинского кинематографа
Об этом пишет компания Animagrad на своей Facebook-странице.
После запуска фильма в международный прокат "Похищенная принцесса" собрала $1 086 865.
Общемировые сборы анимационного фильма составляют $2 467 850. Лента побила рекорд фильма "Киборги".
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История мультфильма "Похищенная принцесса" происходит в волшебном городе Киеве. На дворе - времена отважных воинов, принцесс и колдунов. Странствующий артист Руслан очень мечтает стать рыцарем. Но однажды он встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Он еще не знает, что она - дочь киевского князя.
Однако со временем появляется злой колдун Черномор и похищает девушку. Он стремится превратить силу ее любви в собственную колдовскую мощь. Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.
- Напомним, в Украине "Похищенная принцесса" в первый уикенд собрала 21 млн. гривен и обогнала по сборам фильм "Коко" от Disney.