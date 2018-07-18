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"Бешенная свадьба" с Винником: вышел трейлер украинской комедии

Появился трейлер украинского комедийного фильма "Бешенная свадьба", в котором сыграли Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко

Ролик выложили на YouTube-канале.

В центре сюжета - директор районного краеведческого музея Василий Середюк. Он отправляет дочь Катю во Францию на обучение. За месяц она сообщает, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа.

"Середюки - европейская семья!" - это лозунг лично от Василия слышал в районе каждый. И когда он увидел, что его европейский зять - афрофранцуз, решил, что свадьбы не будет И удастся ли ему это сделать, когда на пути стоит любовь - неизвестно.

Отца невесты сыграл Назар Заднепровский, французский актер Джимми Воха-Воха был самым женихом. Роль Кати исполнила Полина Василина.

Певцы Потап и MONATIK сыграли священника Евлампия и диакона Пилипона, продюсер Юрий Горбунов был в роли тамады Назара Запухляка. О роли Олега Винника информации пока нет.

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