"Бешенная свадьба" с Винником: вышел трейлер украинской комедии
Ролик выложили на YouTube-канале.
В центре сюжета - директор районного краеведческого музея Василий Середюк. Он отправляет дочь Катю во Францию на обучение. За месяц она сообщает, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа.
"Середюки - европейская семья!" - это лозунг лично от Василия слышал в районе каждый. И когда он увидел, что его европейский зять - афрофранцуз, решил, что свадьбы не будет И удастся ли ему это сделать, когда на пути стоит любовь - неизвестно.
Отца невесты сыграл Назар Заднепровский, французский актер Джимми Воха-Воха был самым женихом. Роль Кати исполнила Полина Василина.
Певцы Потап и MONATIK сыграли священника Евлампия и диакона Пилипона, продюсер Юрий Горбунов был в роли тамады Назара Запухляка. О роли Олега Винника информации пока нет.
- Напомним, недавно завершились съемки комедийного фильма "Бешенная свадьбы", на который потратили почти 11 млн грн.
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