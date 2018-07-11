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Украинская комедия с Винником и Монатиком снята. Каким будет фильм "Сумасшедшая свадьба"

Завершились съемки украинской комедии "Сумасшедшая свадьба", в которой снимались Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

В центре сюжета - директор районного краеведческого музея Василий Середюк. Он отправляет дочь Катю во Францию на обучение. Через месяц она сообщает, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа.

"Середюки - европейская семья!" - это лозунг лично от Василия слышал в районе каждый. И когда он увидел, что его европейский зять - афрофранцуз, решил, что свадьбы не должно быть. Но удастся ли ему это сделать, когда на пути стоит любовь - неизвестно.

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Отца невесты сыграл Назар Заднепровский, французский актер Джимми Воха-Воха был самим женихом. Роль Кати исполнила Полина Василина.

Певцы Потап и MONATIK сыграли священника Евлампия и диакона Пилипона, продюсер Юрий Горбунов был в роли тамады Назара Запухляка. Роль же Олега Винника пока держат в тайне.

"На широких экранах зрителей будет ждать чертовски динамичная и смешная история, неожиданные перевоплощения известных украинских актеров и звезд шоу-бизнеса, а также множество сюрпризов. Но в конечном итоге решать, все ли нам удалось, будут зрители", - отмечает режиссер фильма Влад Дикий.

Фильм создается компанией "Прототип Продакшн" при поддержке Госкино. Съемки стоили 10 млн 800 тыс. грн, из них доля Госкино - 1 млн 175,6 тыс. грн.

Сопродюсером стал продюсерский центр Алексея Потапенко (Потап) и Ирины Горовой MOZGI Entertainment.

Первый официальный саундтрек комедии - песню "Промінь" - исполнили вместе MOZGI, Michelle Andrade и "Время и Стекло".

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