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В МЗ объяснили, почему доходы семейных врачей в регионах больше столичных

Маленькие города и села намного лучше вошли в медицинскую реформу, чем большие, что стало для МЗ достаточной неожиданностью

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

"Мы думали наоборот, что гораздо легче набирать пациентов, компьютеризироваться, вообще, лучшее состояние медицины у нас - в городах. Но мы видим, что большие города, к сожалению, нехорошо начали реформу. А Киев, к большому сожалению, был единственный город, где доходы врачей упали в начале реформы, потому что такая была политика местных властей, чтобы их мотивировать. Не считаю, что это лучший способ для мотивации", - отметил Ковтонюк.

Сейчас, по его словам, ситуация относительно Киева несколько выравнивается. Относительно ситуации с доходами врачей в регионах, то она значительно лучше.

"На Донетчине, в Бахмуте, в частности семейный врач, у которого 1 700 пациентов, сейчас имеет зарплату 17 тыс грн", - сообщил чиновник.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Александр Ябчанка рассказал, что в отдельных случаях врачи из медицинских учреждений, которые приняли участие в медреформе, стали получать до 16 тысяч гривен в месяц.

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