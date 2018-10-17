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В ЕС готовы к продолжению переходного периода после Brexit еще на год, - СМИ

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье открыт для продления переходного периода после выхода Великобритании еще на один год

Об этом сообщает Financail Times.

Барнье озвучил свою позицию министрам иностранных дел в Люксембурге во вторник, в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, который открывается сегодня вечером.

Он также сказал министрам, что до ноября готов предложить новые идеи для заключения соглашения с Британией.

По данным издания, в вопросе границы с Ирландией Барнье поддерживает позицию "двухуровневого" подчинения, чтобы обеспечить ее открытость после Brexit.

Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, после этого предусматривается двухлетний переходный период, который позволит плавно перейти к новым реалиям, в частности, в вопросе торговли. В течение этого времени Великобритания будет действовать по правилам ЕС.

  • Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.
  • После этого премьер Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик.
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