В ЕС готовы к продолжению переходного периода после Brexit еще на год, - СМИ

17 октября, 2018, 12:48

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье открыт для продления переходного периода после выхода Великобритании еще на один год

Об этом сообщает Financail Times.

Барнье озвучил свою позицию министрам иностранных дел в Люксембурге во вторник, в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, который открывается сегодня вечером.

Он также сказал министрам, что до ноября готов предложить новые идеи для заключения соглашения с Британией.

По данным издания, в вопросе границы с Ирландией Барнье поддерживает позицию "двухуровневого" подчинения, чтобы обеспечить ее открытость после Brexit.

Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, после этого предусматривается двухлетний переходный период, который позволит плавно перейти к новым реалиям, в частности, в вопросе торговли. В течение этого времени Великобритания будет действовать по правилам ЕС.