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Премьер-министр Великобритании: переговоры по Brexit зашли в тупик

Переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик

Об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй в своем видеообращении.

"Если ЕС считает, что я соглашусь на эти условия, то он существенно ошибается", - заявила она, подчеркивая недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Великобритании.

По ее словам, другой вариант, по которому Британия остается в европейской экономической зоне и подчиняется всем европейским правилам, также недопустим.

"Я всегда говорила, что отсутствие соглашения лучше плохая сделка. Однако я также говорила, что выйти из ЕС по соглашению будет лучшим вариантом, так предложила третий путь. Вчера Дональд Туск заявил, что наши предложения подрывают единый рынок, не объяснив причин. Поэтому мы в тупике "заявила Мэй.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отбрасывать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений", - отметила она.

По словам Мэй, ЕС должен предоставить объяснение именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

"Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", - отметила Мэй.

  • Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.
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