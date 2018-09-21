Премьер-министр Великобритании: переговоры по Brexit зашли в тупик

21 сентября, 2018, 17:25

Переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик

Об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй в своем видеообращении.

"Если ЕС считает, что я соглашусь на эти условия, то он существенно ошибается", - заявила она, подчеркивая недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Великобритании.

По ее словам, другой вариант, по которому Британия остается в европейской экономической зоне и подчиняется всем европейским правилам, также недопустим.

"Я всегда говорила, что отсутствие соглашения лучше плохая сделка. Однако я также говорила, что выйти из ЕС по соглашению будет лучшим вариантом, так предложила третий путь. Вчера Дональд Туск заявил, что наши предложения подрывают единый рынок, не объяснив причин. Поэтому мы в тупике "заявила Мэй.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отбрасывать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений", - отметила она.

По словам Мэй, ЕС должен предоставить объяснение именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

"Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", - отметила Мэй.