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Туск заявил, что план Британии по Brexit не сработает

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает

С таким заявлением Туск выступил после завершения неформального саммита ЕС в Зальцбурге, сообщает Reuters.

"Все разделяют мнение, что хотя в предложении "Чекерс" (позиция Лондона на переговорах с ЕС, одобренная правительством в загородной резиденции Чекерс. - Ред.) есть положительные элементы, предложенные рамки экономического сотрудничества не сработают, и не в последнюю очередь из-за того, что они могут подорвать единый рынок", - сказал Дональд Туск.

"Моментом истины Brexit-переговоров станет октябрьское заседание Европейского Совета. В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов", - добавил Туск.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем по поводу условий выхода все еще продолжаются.

Государства-члены ЕС и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье уже давно предупреждают о том, что они не примут предложения Терезы Мэй. Брюссель утверждает, что ее план разделит единый рынок ЕС.

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