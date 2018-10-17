Стало известно, останется ли Нурмагомедов в UFC
17 октября, 2018, 13:04
Дана Уайт заявил, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления в UFC
Об этом сообщает TMZ.
"С Хабибом у нас все хорошо, он остается. Мы проработали этот вопрос, очевидно, он был немного расстроен и взбешен. Последний бой был для него очень эмоциональным. Хабиб остается в UFC. Относительно Зубайри Тухугова, я пока не уверен на 100%", - сказал Уайт.
Хабиб Нурмагомедов устроил драку с членами команды Конора Макгрегора после победного поединка с ирландцем. Один из представителей россиянина - Зубайра Тухугов ударил Макгрегора и был задержан полицией.
Нурмагомедову грозило отстранение от боев на срок от четырех до шести месяцев и штраф, Тухугову - пожизненная дисквалификация с UFC.
- Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в поединке за титул UFC в легком весе.
- Нумагомедов пообещал, что в случае дисквалификации Тухугова, покинет UFC.
- Хабибу Нурмагомедову в начале карьеры отказали в украинском гражданстве.
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