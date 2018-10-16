Чемпиону UFC Нурмагомедову отказали в украинском гражданстве
16 октября, 2018, 09:44
Чемпиону UFC по смешанным единоборствам Хабибу Нурмагомедову в начале карьеры отказали в получении украинского гражданства
Об этом заявил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов, сообщает "Спорт-Экспресс".
По его словам, Хабиб Нурмагомедов несколько раз получил отказ в получении украинского гражданства, после чего отказался от этой идеи.
"Мы прилагали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре, или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить, - рассказал Алекс Нурмагомедов, который живет в Полтаве.
Также он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов начинал карьеру именно в Украине, где выступал за полтавский клуб "Антарес-2000" и "Combat-DOBRO" в Киеве.
- Хабиб Нурмагомедов назвал условия своего возвращения в UFC, после драки с командой ирландца Конора Макгрегора.
- Стало известно, когда UFC накажет Нурмагомедова и Макгрегора за скандальное поведение после боя за чемпионский титул.
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