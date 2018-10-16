 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чемпиону UFC Нурмагомедову отказали в украинском гражданстве


фото: соцмережі
Чемпиону UFC по смешанным единоборствам Хабибу Нурмагомедову в начале карьеры отказали в получении украинского гражданства

Об этом заявил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По его словам, Хабиб Нурмагомедов несколько раз получил отказ в получении украинского гражданства, после чего отказался от этой идеи.

"Мы прилагали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре, или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить, - рассказал Алекс Нурмагомедов, который живет в Полтаве.

Также он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов начинал карьеру именно в Украине, где выступал за полтавский клуб "Антарес-2000" и "Combat-DOBRO" в Киеве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать