Чемпиону UFC Нурмагомедову отказали в украинском гражданстве

16 октября, 2018, 09:44

Чемпиону UFC по смешанным единоборствам Хабибу Нурмагомедову в начале карьеры отказали в получении украинского гражданства

Об этом заявил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По его словам, Хабиб Нурмагомедов несколько раз получил отказ в получении украинского гражданства, после чего отказался от этой идеи.

"Мы прилагали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре, или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить, - рассказал Алекс Нурмагомедов, который живет в Полтаве.

Также он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов начинал карьеру именно в Украине, где выступал за полтавский клуб "Антарес-2000" и "Combat-DOBRO" в Киеве.