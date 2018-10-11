Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

11 октября, 2018, 22:12

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал заявление, в котором поставил ультиматум организации

Хабиб в своем Instagram заявил, что разорвет контракт с UFC, если те освободят его соотечественника Зубайра Тухугова.

"Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда бились обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен - я закончил начатое им. Так накажите меня, при чем здесь Зубайра Тухугов", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов заявил, что если Тухугова уволят, то он разорвет контракт с UFC.