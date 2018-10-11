Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC
11 октября, 2018, 22:12
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал заявление, в котором поставил ультиматум организации
Хабиб в своем Instagram заявил, что разорвет контракт с UFC, если те освободят его соотечественника Зубайра Тухугова.
"Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда бились обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен - я закончил начатое им. Так накажите меня, при чем здесь Зубайра Тухугов", - сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов заявил, что если Тухугова уволят, то он разорвет контракт с UFC.
- Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Нурмагомедов после боя напал на одного из членов команды Макгрегора, который находился рядом с клеткой. Также члены команды россиянина атаковали самого ирландского бойца.
- Нурмагомедов не получит гонорар в $2 млн, которые ему должны были заплатить за бой с Конором Макгрегором.
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