В Киеве горело здание нового телеканала Мураева
О происшествии сообщил с места пожара политик Евгений Червоненко, который является одним из ведущих телеканала NewsOne, передает Радио Свобода.
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Он, по его словам, был там, чтобы снимать рекламный ролик вместе с креативным продюсером канала Евгением Дудником.
"На глазах загорается новый телеканал Мураева, где идет ремонт. Пришлось вспомнить, что к МЧС имел отношение, и организовать вывод людей", - написал он в Facebook и опубликовал фотографию себя вместе с Мураевым прямо возле места пожара.
Как уточняет Интерфакс-Украина, речь идет о помещении на территории киевского электротехнического завода "Транссигнал".
Во время пожара никто не пострадал.
ГСЧС для тушения было задействовано 7 единиц техники и 30 пожарных.
"Горело непосредственно в помещении канала", - сказал позже Мураев в эфире канала "112".
Справка
Мураев известен за счет своих резко антиукраинских заявлений. Такая же риторика звучит и в близких к нему ресурсах.
Как установили журналисты программы "Шустрова LIVE" телеканала Еспресо.TV, пророссийская политическая деятельность Мураева, в т.ч. связанные с ними СМИ (в частности, канал NewsOne), финансируется приближенным к Путину московским олигархом Олегом Дерипаской. После этого в Верховной Раде призвали расследовать источники поступления средств на NewsOne.
При этом экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов утверждал, что это он осуществляет управление каналом.
5 октября Мураев заявил о продаже канала NewsOne народному депутату от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку, который уже не один год входит в ближайшее окружение кума российского диктатора Виктора Медведчука.
Как отмечают эксперты, именно Медведчук в конечном счете обеспечивает политическое "прикрытие" каналам "112" и " NewsOne, где часто выступают бывшие высокопоставленные чиновники времен Януковича.
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