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В Киеве горело здание нового телеканала Мураева


фото: bigmir.net
В Киеве горело здание, где, по сообщениям, может располагаться новый телеканал народного депутата Украины Евгения Мураева (внефракционный, бывший член политсовета внепарламентской пророссийской партии "За жизнь", перед тем бывший член "Оппозиционного блока")

О происшествии сообщил с места пожара политик Евгений Червоненко, который является одним из ведущих телеканала NewsOne, передает Радио Свобода.

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Он, по его словам, был там, чтобы снимать рекламный ролик вместе с креативным продюсером канала Евгением Дудником.

"На глазах загорается новый телеканал Мураева, где идет ремонт. Пришлось вспомнить, что к МЧС имел отношение, и организовать вывод людей", - написал он в Facebook и опубликовал фотографию себя вместе с Мураевым прямо возле места пожара.

Как уточняет Интерфакс-Украина, речь идет о помещении на территории киевского электротехнического завода "Транссигнал".

Во время пожара никто не пострадал.

ГСЧС для тушения было задействовано 7 единиц техники и 30 пожарных.

"Горело непосредственно в помещении канала", - сказал позже Мураев в эфире канала "112".

Справка

Мураев известен за счет своих резко антиукраинских заявлений. Такая же риторика звучит и в близких к нему ресурсах.

Как установили журналисты программы "Шустрова LIVE" телеканала Еспресо.TV, пророссийская политическая деятельность Мураева, в т.ч. связанные с ними СМИ (в частности, канал NewsOne), финансируется приближенным к Путину московским олигархом Олегом Дерипаской. После этого в Верховной Раде призвали расследовать источники поступления средств на NewsOne.

При этом экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов утверждал, что это он осуществляет управление каналом.

5 октября Мураев заявил о продаже канала NewsOne народному депутату от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку, который уже не один год входит в ближайшее окружение кума российского диктатора Виктора Медведчука.

Как отмечают эксперты, именно Медведчук в конечном счете обеспечивает политическое "прикрытие" каналам "112" и " NewsOne, где часто выступают бывшие высокопоставленные чиновники времен Януковича.

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