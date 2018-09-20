В Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо

20 сентября, 2018, 13:30

СБУ должно расследовать обнародованные каналом Еспресо факты финансирования канала NewsOne нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева со стороны российского олигарха

Об этом с трибуны украинского парламента заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщает Еспресо.TV.

"Вчера журналисты телеканала Еспресо обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а может и дальше продолжает получать миллионы от якобы российского олигарха Дерипаски. Пересчет денег производился через фирмы-прокладки в ЕС", - подчеркнул он.

По словам Бурбака, на самом деле Мураев получал деньги даже не от Дерипаски, а от российских спецслужб, потому что в России нет независимых олигархов, они все контролируются ФСБ. Таким образом, можно утверждать, что эти кремлевские деньги шли на финансирование NewsOne.

"Это очередное доказательство того, что в этом зале сидят российские коллаборанты, которые работают в интересах Москвы. Они создали в Украине сеть кремлевских каналов, которые 24 часа в сутки разрушают сознание украинцев. Считайте это заявление моим обращением к СБУ. Надеюсь, что в этот раз СБУ результативно расследует эти факты", - подытожил Бурбак.

Отметим, на Еспресо.TV в программе "ШУСТРОВА LIVE" вышло расследование журналиста Дмитрия Костюка. В нем говорится о том, что известный дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным российский олигарх Олег Дерипаска через фирму в Австрии финансирует семью владельца телеканала NewsOne, народного депутата Мураева.