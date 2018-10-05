Мураев заявил о продаже NewsOne другому нардепу

5 октября, 2018, 14:39

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев, экс-владелец канала NewsOne, заявил о его продаже депутату Оппозиционного блока Тарасу Козаку

Об этом Мураев написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", - подчеркнул он.

Тарас Козак с 1993 года работал в налоговой инспекции Львова и в 1998 году перешел с должности начальника управления оперативного контроля на должность заместителя главы областной налоговой, с 2001 по 2003 год был первым заместителем главы налоговой администрации Львовской области. В 2003-2004 годах возглавлял Западную региональную таможню, в 2004-2005 годах одновременно находился еще на посту заместителя главы Государственной таможенной службы Украины, в 2005-2010 годах - заместитель главы Государственной таможенной службы Украины. С мая 2009 по март 2010 года - и. о. начальника Одесской таможни.

С ноября 2010 года Тарас Козак - депутат Львовского облсовета, с ноября 2014 года - нардеп от Оппозиционного блока. 18 января 2018 вместе с другими 35 депутатами голосовал против признания украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Журналисты проекта "Схемы" зафиксировали Тараса Козака в окружении Виктора Медведчука во время возвращения последнего из Москвы в Киев 14 ноября 2016. Козак является заместителем главы ОО "Центр правового государства", руководителем которой является Виктор Медведчук.

Отметим, 4 октября , парламент поддержал постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций против каналов NewsOne и "112 Украина".

Согласно документу, СНБО предлагают ввести санкции против ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". Все компании связанные с каналами 112 Украина" и NewsOne.

СНБО намерен оперативно рассмотреть вопрос о введении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, когда получит соответствующее постановление от Верховной Рады. Если решение одобрят, санкции введут в отношении учредителей телеканалов.