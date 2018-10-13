14 октября Филарет совершит молебен благодарности на Софийской площади
Об этом сообщил пресс-центр Киевской патриархии.
"Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поддержал соответствующую общественную инициативу и совершит благодарственный молебен за благодеяния, которые Бог подает Украине и украинской Православной церкви", - отметили в УПЦ КП.
Молебен состоится на Софийской площади в 09.30.
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Идею провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии Украинской церкви поддержал президент Украины Петр Порошенко .
"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую творим вместе", - подчеркнул он.
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- Напомним, 14 октября 2018 года в Киеве состоится традиционный Марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам!". Начало - в 16:00.
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