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Праздник Покрова - особенный для украинцев: что в этот день надо делать и чего не стоит

14 октября - главный осенний день украинцев: три праздника и над всеми - Покров Пресвятой Богородицы

Ежегодно 14 октября православный народ отмечает Покров Пресвятой Богородицы. В народе праздник называют Третьей Пречистой и празднуют как великий религиозный, национальный и семейный праздник. Этот праздник имеет службу больших праздников со Всенощной, хоть и не принадлежит к 12 великих праздников церковного года.

Покрова считается символом заступничества и молитвы о спасении мира от зла, напастей и страданий во всем мире, но для украинцев это - особый день. Потому что так или иначе поспособствовал появлению еще трех крупных праздников, знаковых для нашего народа.

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Феномен 14 октября

Он заключается в том, что все главные праздники осени приходятся именно на этот день.

День украинского казачества имеет свою интересную историю и приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

А в 2014 году президент Украины Петр Порошенко издал указ об официальном праздновании Дня защитника Украины 14 октября, на Праздник Покрова.

И уже в марте 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, и поэтому этот день стал еще и официальным выходным в честь празднования Дня защитника Украины.

К теме защитников Отечества. 14 октября 1942 года по решению политического руководства ОУН для защиты мирного населения Украины была создана УПА.

Покрой нас честным Твоим покровом

А церковь в этот день воспевает Матерь Божию словами духовной радости:

иць благовірні люди, світло празнуєм.

Осяяні твоїм, Божа Матір, приходом

І до Твого звертаючись пречистого образу,

Щиро промовляємо:

"Покрий нас чесним Твоїм покровом,

І позбав нас від всякого лиха,

Просячи Сина Твого, Христа - Бога нашого,

Спасти душі наші".

Изображение Богородицы на иконах является воспоминанием странного видения во Влахернском храме.

Еще в 910 году в церкви Пресвятой Богородицы, что в Константинополе, верующие молились Небесной Покровительнице за покровительство, потому что враги-агаряни отовсюду надвигались на них, и только чудо могло их спасти. Небесное Чудо – лик Пресвятой Богородицы в сопровождении сонма святых - увидел святой подвижник Андрей Юродивый.

Божья Мать подходит к престолу в храме, долго молится и плачет. Затем снимает со своей головы свою светлый платок (покров или омофор) и широко простирает ее над народом в церкви. Видение быстро исчезает.

Но, увидев это, святой Андрей спрашивает ученика своего, блаженного Епифания:

- Видишь ли, брат, Царицу и Владычицу всех, Которая молится за весь мир?

Епифаний ответил:

- Вижу, святой отче, и ужасаюсь.

И после такого заступничества войска противника сдались и отступили.

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Работа Екатерины Косьяченко

А еще легенды гласят и такое, что в этот день древние русы во главе с Аскольдом взяли в осаду Константинополь. Византийцы искренне молились Пресвятой Богородице о защите. А чудо заключалось не только в том, что враги уже не видели этих людей, которых Божья Матерь укрыла своим покрывалом, а и в том, что пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение.

 Покров в Украине - особый праздник

Дмитрий Яворницкий писал о том, как чтили Праздник Покрова казаки:

"Выискав какой-нибудь величественный остров посреди Днепра или высмотрев какой-то возвышенный рог, т. е. мыс на берегу реки, запорожские казаки выбирали в последнем лучшее и самое открытое место и на нем прежде всего возводили церковь, чаще всего во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а потом уже сооружали другие необходимые для жизни строения. Пусть гордится храм Божий в небесной высоте и пусть святые молитвы возносятся от нас прямо от земли до престола Господа Бога".

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Работа Сергея Якутовича

Храмы в честь Небесной Заступницы

  • В честь Покрова в Украине построено очень много храмов. Одной из старейших является Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году как крепость. Эта уникальная постройка сейчас - действующий храм и музей.
  • В 11 веке князь Ярослав Мудрый разбил печенегов и из благодарности к Богу и Его Пресвятой Матери построил в Киеве собор Святой Софии и храм Благовещения на Золотых Воротах, отдавая народ под опеку Божьей Матери.
  • Князь Владимир Мономах в своих воспоминаниях говорит, что победу над половцами получил благодаря Богу и Пречистой Деве Марии.
  • Князь Игорь Святославович, галицкий король Даниил и другие князья обязаны своими победами Богу и Богородице. После своих побед они шли с поклонами к иконам Божьей Матери, чтобы поблагодарить за помощь и спасение.
  • А особое почитание Покрова Богородицы начинается с 12 века, когда князь Андрей Боголюбский построил Покровскую церковь на реке Нерль возле своего загородного замка Боголюбове.

Традиции Покрова: собранный урожай, сезон свадьбы, готовность к зиме. Что нужно делать на Покрову

Покров - любимый народный праздник. Как раз к нему завершается земледельческий цикл работ и все богатство урожая заботливо приготовлено на зиму. Поскольку с основными работами было закончено, с Покрова начиналась пора свадеб.

  • Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким", "Мать-Покровушка, покрой Мать Землю и меня молодую", "Святая мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой".
  • Семьи также просят милости и заступничества Божьей Матери.
  • Утром хозяйки пекут блины, чтобы зимой тепло в доме было, а вечером устраивают семейные застолья.
  • А еще нужно делать дары бедным и сиротам, пожертвования, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

Таким образом, Праздник Покрова имел  поэтическую окраску: из-за того, что этот день мог выпасть даже первый снег, его сравнивали со свадебным покрывалом, а поскольку в это время отмечается и праздник Пресвятой Богородицы, то эти сравнения распространяются и на него.

Если девушку сватали до Покрова, то можно было еще в течение трех недель (до Дмитрия, 8 ноября) сыграть свадьбу, потому что дальше начинался Филипповский пост.

Чего нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

  • Нельзя выполнять серьезную работу - как сельскохозяйственную, так ипо дому. Не надо шить, резать, колоть, белить и красить и тому подобное, глажка, стирка, мытье также не организуются.
  • Готовить блюда на Покров лучше заранее, в сам праздник крошить, отбивать, печь, жарить и чистить также не желательно. Не употребляют алкогольные напитки, не сквернословят, не ссорятся.
  • Принято желать родным и близким добра и молиться о небесном заступничестве для них и для себя. Если к девушке пожаловали сваты - хорошая возможность счастливо выйти замуж, потому что отказывать в этот день нежелательно: три года придется ждать новых сватов.
  • Деньги не одалживают, чтобы дома водились.

Приметы и народные традиции. "Какой Покров - такая будет зима"

  • Когда в течение дня ветер меняет направление, то и зима будет неустойчивой.
  • Если на Покров листья с вишен не опали, зима будет теплой, и если снег не выпал, то его не будет и в ноябре.
  • Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
  • Если дуб и береза на Покров скинут все листья, то год будет легким, а если не все - к суровой зиме.
  • До Покрова - осень, после Покрова - зима.
  • Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди на первые морозы.
  • Если на Покров ветер южный - зима будет теплой, северный и восточный - холодной, западный - снежной.
  • Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.
  • Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.
  • Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.
  • Не утеплиш дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.
  • Много блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.
  • На Покров сильный ветер - будет много невест.
  • Если на Покров снег - будет много свадеб.
  • В горах к этому празднику возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнюю путешествие чумаки. Поэтому и говорили: "Пришла Покрова - сиди, чумак, дома".
  • Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.
  • Если детей на Покров облить водой сквозь сито, они меньше будут болеть.
  • Снег в свадьбу на Покров - счастье молодым.
  • Много снега на Покров - будет много свадеб следующего года.
  • Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

Украинский трудолюбивый народ считал, что к Покрову каждый должен был славно потрудиться: "Кто лежал до Покрова, то продаст всех коров", "Пришел Покров - не нагреешь дом без дров".

Праздник Покрова Богородицы - это явления высшего мира. Господь нам говорит: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят". Покров Богородицы - защита христианского мира от зла и напастей. Сегодня святой Покров охраняет нас от зла и ярости, укрепляет семьи, а главное - оберегает от нападений, потому что вдохновляет наших защитников и придает им сил. Мира и любви под омофором Небесной Покровительницы!

На иллюстрациях - полотна из музеев Украины.

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