Где и когда завтра пройдет ежегодный Марш УПА. Подробности

13 октября, 2018, 15:24

14 октября 2018 года в Киеве состоится традиционный Марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам!"

Отметить 76-летие создания Украинской Повстанческой Армии в столице соберутся представители движения “Правый сектор”, ВО "Свобода", партии "Национальный корпус", Конгресса украинских националистов, Организации Украинских Националистов, С14, ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры и других националистических организаций, информируют пресс-службы указанных объединений.

Сбор участников - возле памятника Шевченко, напротив центрального входа в "красный" корпус университета.

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Марш начнется в 16:00 на улице Владимирской и пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится торжественный митинг и праздничный концерт рок-группы "Кому Вниз".

"Во время торжеств на Европейской площади будет установлен рекорд Украины по исполнению Гимна Организации Украинских Националистов "Родились мы в большое время", - отмечается в сообщении.