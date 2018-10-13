Где и когда завтра пройдет ежегодный Марш УПА. Подробности
Отметить 76-летие создания Украинской Повстанческой Армии в столице соберутся представители движения “Правый сектор”, ВО "Свобода", партии "Национальный корпус", Конгресса украинских националистов, Организации Украинских Националистов, С14, ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры и других националистических организаций, информируют пресс-службы указанных объединений.
Сбор участников - возле памятника Шевченко, напротив центрального входа в "красный" корпус университета.
Читайте также: Покрова - особенный праздник для украинцев: что в этот день надо делать и чего не стоит
Марш начнется в 16:00 на улице Владимирской и пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится торжественный митинг и праздничный концерт рок-группы "Кому Вниз".
"Во время торжеств на Европейской площади будет установлен рекорд Украины по исполнению Гимна Организации Украинских Националистов "Родились мы в большое время", - отмечается в сообщении.
- Напомним, российская пропаганда еще с лета распространяет мнение о том, что на Покрову-2018 украинские националисты якобы попытаются взять под свой контроль территорию Киево-Печерской Лавры.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика