Пограничники подтвердили наличие испарений над "Крымским титаном"
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Украинская правда".
"Завод не работает, но в конце прошлой недели пограничники наблюдали облака неизвестного происхождения над зданиями завода. Связано ли ухудшение самочувствия жителей Армянска и этот дым, облака над заводом – мы сказать не можем. Эти выводы должны делать специалисты", - сообщил Слободян.
При этом, по его словам, специальные приборы не зафиксировали наличия в воздухе ядовитых веществ.
"Мы не можем делать окончательных выводов по поводу ситуации в Армянске, потому что мы не владеем полной информацией по всем аспектам. Но могу сказать, что мы также читаем эти сообщения, отслеживаем с целью оперативного реагирования в случае резких изменений. Наши приборы на данный момент не фиксируют превышение содержания ядовитых веществ в воздухе", - отметил Слободян.
Он отметил также, что пограничники не фиксируют превышение ядовитых веществ в воздухе еще и направление ветра, которое в последнее время - в сторону аннексированного Крыма.
Ранее жители Армянска, что в оккупированном Крыму, пожаловались на новые химические выбросы в воздух, связанные с заводом "Крымский Титан".
- Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- В правительстве говорят, что оккупационная администрация в Крыму пытается скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске.
- После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика