Пограничники подтвердили наличие испарений над "Крымским титаном"

11 октября, 2018, 15:15

Украинские пограничники подтвердили, что видели облака дыма или испарения над заводом "Крымский титан" в оккупированном Армянске в конце прошлой недели

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Украинская правда".

"Завод не работает, но в конце прошлой недели пограничники наблюдали облака неизвестного происхождения над зданиями завода. Связано ли ухудшение самочувствия жителей Армянска и этот дым, облака над заводом – мы сказать не можем. Эти выводы должны делать специалисты", - сообщил Слободян.

При этом, по его словам, специальные приборы не зафиксировали наличия в воздухе ядовитых веществ.

"Мы не можем делать окончательных выводов по поводу ситуации в Армянске, потому что мы не владеем полной информацией по всем аспектам. Но могу сказать, что мы также читаем эти сообщения, отслеживаем с целью оперативного реагирования в случае резких изменений. Наши приборы на данный момент не фиксируют превышение содержания ядовитых веществ в воздухе", - отметил Слободян.

Он отметил также, что пограничники не фиксируют превышение ядовитых веществ в воздухе еще и направление ветра, которое в последнее время - в сторону аннексированного Крыма.

Ранее жители Армянска, что в оккупированном Крыму, пожаловались на новые химические выбросы в воздух, связанные с заводом "Крымский Титан".