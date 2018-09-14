В правительстве говорят, что именно Россия блокирует поставки воды в Крым
Об этом во время брифинга в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщил глава ведомства Вадим Черныш.
По его словам, Российская Федерация и ее оккупационная администрация в Крыму пытаются скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске. Однако ответственность за технологическую аварию и нехватку воды на полуострове лежит на России, которая оккупировала Крым.
"РФ использует "спойлер", что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала. Однако вода на завод идет из т.наз. Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - говорится в сообщении.
Брифинг #КримськийТитан:#Черныш:РФ использует "спойлер",что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала. Однако вода на завод идет из т.наз.Сходницкого водосбора и артезианских скважин.И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта pic.twitter.com/rPhsgwP9Uw— МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 сентября 2018 г.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГПСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма в Херсон из-за химического выброса.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
- Позже в пробах, взятых в грунте около скважины с питьевой водой Херсонской области, обнаружили повышенное содержание сульфата
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