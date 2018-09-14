В правительстве говорят, что именно Россия блокирует поставки воды в Крым

14 сентября, 2018, 15:12

Заявления российской власти о блокировании воды на территорию оккупированного Крыма со стороны Украины не соответствует действительности, а вопрос водоснабжения - это вопрос ответственности исключительно оккупационной власти

Об этом во время брифинга в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщил глава ведомства Вадим Черныш.

По его словам, Российская Федерация и ее оккупационная администрация в Крыму пытаются скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске. Однако ответственность за технологическую аварию и нехватку воды на полуострове лежит на России, которая оккупировала Крым.

"РФ использует "спойлер", что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала. Однако вода на завод идет из т.наз. Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - говорится в сообщении.



Брифинг #КримськийТитан:#Черныш:РФ использует "спойлер",что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала. Однако вода на завод идет из т.наз.Сходницкого водосбора и артезианских скважин.И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта pic.twitter.com/rPhsgwP9Uw — МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 сентября 2018 г.