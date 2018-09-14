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В правительстве говорят, что именно Россия блокирует поставки воды в Крым


фото: inforesist
Заявления российской власти о блокировании воды на территорию оккупированного Крыма со стороны Украины не соответствует действительности, а вопрос водоснабжения - это вопрос ответственности исключительно оккупационной власти

Об этом во время брифинга в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщил глава ведомства Вадим Черныш.

По его словам, Российская Федерация и ее оккупационная администрация в Крыму пытаются скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске. Однако ответственность за технологическую аварию и нехватку воды на полуострове лежит на России, которая оккупировала Крым.

"РФ использует "спойлер", что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала. Однако вода на завод идет из т.наз. Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - говорится в сообщении.
 

  • Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГПСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма в Херсон из-за химического выброса.
  • Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
  • Позже в пробах, взятых в грунте около скважины с питьевой водой Херсонской области, обнаружили повышенное содержание сульфата
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