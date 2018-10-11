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В оккупированном Армянске новые химические выбросы, - местные жители


фото: REUTERS
Жители Армянска, что в оккупированном Крыму, жалуются на новые химические выбросы в воздух, связанные с заводом "Крымский Титан"

Об этом сообщает "Громадское".

В частности, местная жительница Екатерина Пивовар телефону рассказала журналистам издания, что характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. В результате ее и детей отвезли в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.

Женщина рассказала, что чувствует "жжение в глазах" и получила "ожоги слизистой оболочки носа". Таким образом, по ее словам, ей диагностируют именно поражение химическими веществами. А врачи тем временем еще и советуют уезжать из города.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсические вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить полисорб", - подчеркнула Пивовар.

Другие жители Армянска говорят, что это не первый рецидив после отмены чрезвычайного положения. Об этом пишут и в соцсетях.

"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - заметил пользователь "ВКонтакте" Сергей Самарин.

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