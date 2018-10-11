В оккупированном Армянске новые химические выбросы, - местные жители
Об этом сообщает "Громадское".
В частности, местная жительница Екатерина Пивовар телефону рассказала журналистам издания, что характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. В результате ее и детей отвезли в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.
Женщина рассказала, что чувствует "жжение в глазах" и получила "ожоги слизистой оболочки носа". Таким образом, по ее словам, ей диагностируют именно поражение химическими веществами. А врачи тем временем еще и советуют уезжать из города.
"Врач написала, что аллергическая реакция на токсические вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить полисорб", - подчеркнула Пивовар.
Другие жители Армянска говорят, что это не первый рецидив после отмены чрезвычайного положения. Об этом пишут и в соцсетях.
"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - заметил пользователь "ВКонтакте" Сергей Самарин.
- Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- В правительстве говорят, что оккупационная администрация в Крыму пытается скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске.
- После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
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