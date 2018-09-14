В оккупированном Армянске будет действовать режим чрезвычайной ситуации
14 сентября, 2018, 17:40
После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября вводят режим чрезвычайной ситуации
Об этом заявил заместитель начальника главного управления - начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман, сообщает Крым.Реалии.
По словам Фридмана, штабом будет приниматься и будет рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим чрезвычайной ситуации. Ведь в Армянске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз.
- Напомним,что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- В правительстве говорят, что оккупационная администрация в Крыму пытается скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске.
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