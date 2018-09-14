В оккупированном Армянске будет действовать режим чрезвычайной ситуации

14 сентября, 2018, 17:40

После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября вводят режим чрезвычайной ситуации

Об этом заявил заместитель начальника главного управления - начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман, сообщает Крым.Реалии.

По словам Фридмана, штабом будет приниматься и будет рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим чрезвычайной ситуации. Ведь в Армянске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз.