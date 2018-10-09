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Нурмагомедову не заплатят $2 млн за бой с Макгрегором


фото: REUTERS
Атлетическая комиссия Невады заморозила выплату гонорара россиянину Хабибу Нурмагомедову из-за драки после поединка с Конором Макгрегором

Об этом заявил президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дана Вайт, сообщает TMZ.

"Пока Хабибу ничего не выплачивали. Комиссия Невады говорит об удержании гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится. Хабиб сохранит титул - это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США на полгода", - сказал Уайт.

По информации со ссылкой на главу Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннетта, организация намерена провести расследование инцидента. Пока оно будет продолжаться, Нурмагомедов не получит гонорара за поединок.

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