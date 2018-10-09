Нурмагомедову не заплатят $2 млн за бой с Макгрегором
9 октября, 2018, 10:06
Атлетическая комиссия Невады заморозила выплату гонорара россиянину Хабибу Нурмагомедову из-за драки после поединка с Конором Макгрегором
Об этом заявил президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дана Вайт, сообщает TMZ.
"Пока Хабибу ничего не выплачивали. Комиссия Невады говорит об удержании гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится. Хабиб сохранит титул - это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США на полгода", - сказал Уайт.
По информации со ссылкой на главу Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннетта, организация намерена провести расследование инцидента. Пока оно будет продолжаться, Нурмагомедов не получит гонорара за поединок.
- Нурмагомедов после боя напал на одного из членов команды Макгрегора, который находился рядом с клеткой. Также члены команды россиянина атаковали самого ирландского бойца.
- Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Конор Макгрегор прокомментировал поражение в бою против Хабиба Нурмагомедова.
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