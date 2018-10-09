Взрывы возле Ични: в больницу обратились 63 человека
Об этом заявили в секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской ОГА Петра Гармаша в комментарии изданию "РБК-Украина".
"На эту минуту, согласно информации на 8:00, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что часть людей, которые пришли в больницу, уже ушли домой, физических трам, по последним данным, никто не получил.
Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
- Отметим, сегодня под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
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