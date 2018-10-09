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Взрывы возле Ични: в больницу обратились 63 человека

В результате взрывов боеприпасов на 6-м арсенале возле Ични Черниговской области в больницу обратились более 60 человек

Об этом заявили в секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской ОГА Петра Гармаша в комментарии изданию "РБК-Украина".

"На эту минуту, согласно информации на 8:00, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что часть людей, которые пришли в больницу, уже ушли домой, физических трам, по последним данным, никто не получил.

Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.

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