Взрывы боеприпасов возле Ични: запрещено движение по ряду дорог, эвакуировали 10 тысяч человек
Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора" в Черниговской области.
В ведомстве отметили, что зона действия чрезвычайной ситуации, в связи со взрывом боеприпасов, составляет 16 км, продолжается эвакуация людей.
Из-за этого было запрещено движение по ряду дорог:
- по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;
- закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырище-Ични;
- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дорогои Н-07 к Ичне.
"По состоянию на 06:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Проходит заседание штаба по чрезвычайным ситуациям при облгосадминистрации", - отметили в ведомстве.
Тем временем сотрудник пресс-центра управления ГСЧС в области Евгений Дубина рассказал журналистам "UA: Чернигов", что с места инцидента уже вывезли более 10 тысяч человек.
"Задействовано 23 автобуса для эвакуации людей в Парафиевку, села Ивангород и Иржавец. С 3-х и 5-километровой зоны поражения все люди эвакуированы. Со станции Гребенка Полтавской области направлен пожарный поезд", - отметил Дубина.
- Отметим, сегодня под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
Читайте также
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"