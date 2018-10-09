Взрывы боеприпасов возле Ични: запрещено движение по ряду дорог, эвакуировали 10 тысяч человек

9 октября, 2018, 07:40

Из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения от взрыва боеприпасов на 6-м арсенале, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора" в Черниговской области.

В ведомстве отметили, что зона действия чрезвычайной ситуации, в связи со взрывом боеприпасов, составляет 16 км, продолжается эвакуация людей.

Из-за этого было запрещено движение по ряду дорог:

по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырище-Ични;

закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дорогои Н-07 к Ичне.

"По состоянию на 06:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Проходит заседание штаба по чрезвычайным ситуациям при облгосадминистрации", - отметили в ведомстве.

Тем временем сотрудник пресс-центра управления ГСЧС в области Евгений Дубина рассказал журналистам "UA: Чернигов", что с места инцидента уже вывезли более 10 тысяч человек.

"Задействовано 23 автобуса для эвакуации людей в Парафиевку, села Ивангород и Иржавец. С 3-х и 5-километровой зоны поражения все люди эвакуированы. Со станции Гребенка Полтавской области направлен пожарный поезд", - отметил Дубина.