На военном складе Черниговщины произошел взрыв, людей эвакуируют

9 октября, 2018, 07:19

На 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военные получили информацию об инциденте в полчетвертого утра. Сейчас масштаб взрыва уточняется.

"Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генштаба уже выбыла на место происшествия. Сейчас по всей территории области проводят соответствующие ограничительные меры.

Напомним, что в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.

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