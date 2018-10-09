На военном складе Черниговщины произошел взрыв, людей эвакуируют
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.
Отмечается, что военные получили информацию об инциденте в полчетвертого утра. Сейчас масштаб взрыва уточняется.
"Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генштаба уже выбыла на место происшествия. Сейчас по всей территории области проводят соответствующие ограничительные меры.
Напомним, что в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
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