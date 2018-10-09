Каждую секунду возле Ични раздается 2-3 взрыва, воздушное пространство закрыли

9 октября, 2018, 08:16

На 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, продолжают звучать взрывы, закрыто воздушное пространство

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория, на которой и начались взрывы, - 402 га.

С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.

Между тем в Генеральном штабе сообщили, что на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. Людей эвакуируют в населенный пункт Буды. На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате взрыва нет.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечено 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланировано и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ ", - отметили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в боевую готовность были приведены медицинские самолет и вертолет и 2 самолета АН-32-П. На место событий направили усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек, а также Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппы для патрулирования места происшествия.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что также вылетает на место событий.