Каждую секунду возле Ични раздается 2-3 взрыва, воздушное пространство закрыли
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория, на которой и начались взрывы, - 402 га.
С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
Между тем в Генеральном штабе сообщили, что на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. Людей эвакуируют в населенный пункт Буды. На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате взрыва нет.
"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечено 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланировано и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ ", - отметили в ведомстве.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в боевую готовность были приведены медицинские самолет и вертолет и 2 самолета АН-32-П. На место событий направили усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек, а также Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппы для патрулирования места происшествия.
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что также вылетает на место событий.
- Отметим, сегодня под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
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