По факту взрывов на арсенале возле Ични открыли производство
Об этом сообщает пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В ведомстве отметили, что по фактам взрывов открыли уголовное производство относительно халатного отношения военных к службе, если оно повлекло тяжкие последствия. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Сейчас на месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.
"Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
- Отметим, сегодня под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
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