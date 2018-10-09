По факту взрывов на арсенале возле Ични открыли производство

9 октября, 2018, 09:47

В военной прокуратуре открыли уголовное производство по факту взрыва боеприпасов на территории 6 арсенала Черниговской области

Об этом сообщает пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ведомстве отметили, что по фактам взрывов открыли уголовное производство относительно халатного отношения военных к службе, если оно повлекло тяжкие последствия. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Сейчас на месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.

"Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.