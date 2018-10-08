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Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе

Об этом Макгрегор написал в Twitter.

"Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается", - написал Конор, выложив фото после боя. В руках боец держит стакан с виски.

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