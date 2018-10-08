Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова
8 октября, 2018, 19:44
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе
Об этом Макгрегор написал в Twitter.
"Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается", - написал Конор, выложив фото после боя. В руках боец держит стакан с виски.
We lost the match but won the battle.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 октября 2018 г
The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn
- Напомним, что Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Нурмогамедов вместе с членами своей команды устроил после боя с Макгрегором драку, в результате которой полицией были арестованы трое россиян.
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