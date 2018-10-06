Пулю из легкого одесского активиста Михайлика будут доставать за границей

6 октября, 2018, 09:15

Пулю из легкого одесского активиста Олега Михайлика будут доставать не в Украине из-за недоверия

Об этом заявил адвокат активиста Вадим Оксюта, передает "Общественное".

По его словам, Михайлик и его защита не доверяют украинским правоохранителям.

"Мы сделаем все, чтобы пулю изъяли за рубежом, поскольку не доверяем украинской правоохранительной системе. Мы до сих пор не понимаем, какое оружие использовалось. Михайлик ничего общего с нападавшими не имел", - подчеркнул Оксюта.

Адвокат отметил, что Михайлик имеет собственные версии относительно лиц нападавших.

"Мы сообщили следствию версии, кого подозреваем", - добавил он.