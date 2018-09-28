Прокуратура считает, что на активистов в Одессе напали с целью дестабилизации

28 сентября, 2018, 16:11

Во время брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что нападения на активистов организовали с целью дестабилизации ситуации в городе

Об этом сообщает издание "Думская".

"Цель - раскачать ситуацию. Сделать всех напряженными. Чтобы люди не чувствовали себя в безопасности", - отметил областной прокурор.

Сообщается, что нет достаточно оснований для того, чтобы объединить все дела о нападениях на активистов в одно производство. В частности, речь идет о делах Олега Михайлика, Виталия Устименко и Ивана Русева. Правоохранителям неизвестно, кто именно стоит за "раскачиванием" ситуации.

Кроме того, председатель одесской полиции Дмитрий Головин подтвердил, что все задержанные являются членами этнической группы, а инвалидность главаря группировки не делает его менее опасным.

"Мы видим его активную роль в этом. Членов группы мы обоснованно подозреваем в совершении ряда преступлений, начиная с нарушений в миграционной сфере, заканчивая разбоем, стрельбой и вымогательством", - отметил Дмитрий Головин.

Отмечается, что расследование по делу Михайлика не закончено. Основной версией, которую рассматривали следователи, является общественная деятельность потерпевшего. Прокурор Олег Жученко добавил, что злоумышленники по сговору пытались создать себе алиби, однако в суде сторона защиты не смогла предоставить четкое подтверждение этому.

На брифинге рассказали о ходе расследования нападений на других активистов, в частности на эколога Ивана Русева. По словам Жученко, вчера было объявлено подозрение по данному факту.

"Подозреваемый является депутатом сельсовета. Подозрение вручали за моей подписью", - отметил Жученко.