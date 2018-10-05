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Украинки завоевали "серебро" Всемирной шахматной Олимпиады


фото: facebook
Женская сборная Украины завоевала серебряные медали Всемирной шахматной Олимпиады

В заключительном туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Батуми, женская сборная Украины победила команду США - 3: 1.

Анна Музычук, Мария Музычук и Наталья Жукова выиграли партии за своим досками. Анна Ушенина проиграла.

Для того, чтобы стать недосягаемыми для конкуренток, украинкам было необходимо, чтобы в заключительном туре свой матч проиграла команда Китая. Она в итоге сыграла вничью с россиянками - 2: 2, и получила золотые награды. Украина получила серебро. Вместе с участниками матча с США призером стала Юлия Осьмак.

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