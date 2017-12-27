Украинская шахматистка не поехала в Саудовскую Аравию, чтобы не носить абайю. Истрия о том, когда принципы важнее титулов

27 декабря, 2017, 11:48

Дмитрий Марценишин

Украинская шахматистка Анна Музычук отказалась носить арабскую одежду в Саудовской Аравии и лишилась титула чемпионки мира по рапиду и блицу

23 декабря сильнейшая украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что решила не ехать на чемпионат мира по рапиду и блицу в Саудовскую Аравию из-за того, что в этой стране нарушаются права женщин.

"Через несколько дней я потеряю оба чемпионских титула. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайя, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом", - написала Музычук на своей странице в Facebook.

Абайя – это длинное традиционное арабское платье с рукавами. В Саудовской Аравии в ней в общественных местах обязаны ходить все женщины. Исключение не делается даже для иностранок, что и возмутило Анну Музычук.

Рапид и блиц – разновидность шахмат с сокращенным контролем времени. В рапиде на все ходы отводится 60 минут, а в блице лишь 10 минут.

27-летняя Музычук отметила, что чувствует себя очень плохо, но готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Солидарные сестры

Не поехала на чемпионат мира, который с 26 до 31 декабря происходит в Эр-Рияде и родная сестра украинской шахматистки – Мария Музычук. Она вообще пропускает второе подряд мировое первенство.

В марте этого года 25-летняя Мария не играла на чемпионат мира по классическим шахматам в Иране по схожей причине. В Тегеране от шахматисток требовали выступать с покрытой хиджабом головой.

Музычук на это категорически не согласилась и пропустила соревнования. Хотя ее присутствие на турнире было весьма желанным – Мария в 2015 году становилась чемпионкой мира, победив в финале россиянку Марию Погонину.

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В прошлом году украинка в Львове защищала титул в матче против китаянки Хоу Ифань, но отстоять его не смогла. А в следующем финале, уже сыграла Анна Музычук, уступив в Тегеране другой китаянке – Тань Чжунь.

Анна Музычук не впервые в карьере проявляет принципиальность. Еще в юном возрасте она из-за финасового конфликта с Федерацией шахмат Украины сменила гражданство и в 2014 году выступала за Словению. Именно под словенским флагом Музычук в 2014 году впервые выиграла чемпионат мира по блицу.

Скандальный чемпионат

Скандал с Анной Музычук не единственный, который сопровождает чемпионат мира в Эр-Рияде. За день до начала соревнований Катарская шахматная ассоциация заявила, что Саудовская Аравия отказалась выдавать спортсменам визы. Также организаторы запретили поднимать на турнире катарский флаг.

Саудовская Аравия отвергла обвинения и заявила, что визы предоставила. Но это уже не имеет никакого значения, ведь катарцы на чемпионат все равно не приехали. Напряженность между двумя странами достигла пика в июне этого года, когда Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.

Не будет на чемпионате мира и израильских шахматистов, которым саудовцы запретили участвовать в чемпионате мира из-за конфликта Палестины и Израиля. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Израилем также не поддерживаются.

Невиданные призовые

Интересно, что в Саудовской Аравии должны пройти чемпионаты мира по рапиду и блицу и в 2018 и 2019 годах. Израильтяне уже обратились к Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой перенести соревнования в другие страны. Если этого сделано не будет, то Израиль подаст на FIDE в Международный спортивный арбитражный суд.

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Почему FIDE проводит чемпионат мира в Саудовской Аравии, если это вызывает столько споров, объяснить можно. Стран, желающих организовывать такие турниры в мире, немного. Одновременно саудовцы обеспечили невиданный ранее призовой фонд в $2 млн, который стал рекордным в этом виде шахмат.

Победители открытого турнира по рапиду и блицу, где сыграют мужчины и женщины, получат по $750 тыс. Чемпионки мира среди женщин в обеих дисциплинах обогатятся на $250 тыс. Проведением турнира лично занимается наследный принц Мухаммед ибн Салман. А имя его отца - короля Саудовской Аравии содержится в официальный названии соревнований – чемпионат мира по рапиду и блицу - короля Салмана.