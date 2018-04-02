Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по шахматам
2 апреля, 2018, 10:31
Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла золото чемпионата Европы по быстрым шахматам в блице
Об этом сообщает Xsport.
На континентальном первенстве в Батуми 77 шахматисток играли с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход.
Музычук из начальных раундов захватила лидерство и сумела удержать его до конца соревнований. В общем украинка набрала 10 очков в 13 турах.
Обладательницей серебра стала Элизабет Петц из Германии, а бронзу завоевала полька Моника Сочко. Обе шахматистки набрали по 9,5 пункта.
- Ранее на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Батуми Анна Музычук выиграла бронзовую награду в другой дисциплине - рапиде.
- В 2016 году Анна Музычук стала победительницей чемпионата мира по рапиду и блицу.
- В прошлом году украинка отказалась защищать титулы в Саудовской Аравии, в знак протеста против ущемления прав женщин.
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