Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по шахматам

2 апреля, 2018, 10:31

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла золото чемпионата Европы по быстрым шахматам в блице

Об этом сообщает Xsport.

На континентальном первенстве в Батуми 77 шахматисток играли с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход.

Музычук из начальных раундов захватила лидерство и сумела удержать его до конца соревнований. В общем украинка набрала 10 очков в 13 турах.

Обладательницей серебра стала Элизабет Петц из Германии, а бронзу завоевала полька Моника Сочко. Обе шахматистки набрали по 9,5 пункта.

Ранее на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Батуми Анна Музычук выиграла бронзовую награду в другой дисциплине - рапиде.

В 2016 году Анна Музычук стала победительницей чемпионата мира по рапиду и блицу.

В прошлом году украинка отказалась защищать титулы в Саудовской Аравии, в знак протеста против ущемления прав женщин.

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