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Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по шахматам


фото: prm.ua
Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла золото чемпионата Европы по быстрым шахматам в блице

Об этом сообщает Xsport.

На континентальном первенстве в Батуми 77 шахматисток играли с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход.

Музычук из начальных раундов захватила лидерство и сумела удержать его до конца соревнований. В общем украинка набрала 10 очков в 13 турах.

Обладательницей серебра стала Элизабет Петц из Германии, а бронзу завоевала полька Моника Сочко. Обе шахматистки набрали по 9,5 пункта.

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