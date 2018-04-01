Украинская шахматистка Музычук заняла третье место на чемпионате Европы
1 апреля, 2018, 10:56
Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия
Об этом сообщает Зеркало недели.
Чемпионкой Европы по быстрым шахматам стала представительница Германии Элизабет Петц, россиянка Анастасия Боднарук заняла второе место, а украинка Анна Музычук стала третьей.
У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место.
Анна Музычук была действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах быстрых шахмат, однако решила бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии.
В 2017 году украинка заняла первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Монте-Карло, Монако.
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