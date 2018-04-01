Украинская шахматистка Музычук заняла третье место на чемпионате Европы

1 апреля, 2018, 10:56

Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия

Об этом сообщает Зеркало недели.

Чемпионкой Европы по быстрым шахматам стала представительница Германии Элизабет Петц, россиянка Анастасия Боднарук заняла второе место, а украинка Анна Музычук стала третьей.

У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место.

Анна Музычук была действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах быстрых шахмат, однако решила бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии.

В 2017 году украинка заняла первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Монте-Карло, Монако.