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Украинская шахматистка Музычук заняла третье место на чемпионате Европы

Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия

Об этом сообщает Зеркало недели.

Чемпионкой Европы по быстрым шахматам стала представительница Германии Элизабет Петц, россиянка Анастасия Боднарук заняла второе место, а украинка Анна Музычук стала третьей.

У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место.

Анна Музычук была действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах быстрых шахмат, однако решила бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии.

В 2017 году украинка заняла первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Монте-Карло, Монако.

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