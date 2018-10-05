Политзаключенного Павла Гриба этапируют в Краснодар, - отец

5 октября, 2018, 16:19

Кремлевского пленника Павла Гриба возвращают из Ростова-на-Дону в следственный изолятор Краснодара

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает "Прямой".

"Буквально только что я получил информацию от адвоката, что Павел будет переведен обратно в Краснодар, в следственный изолятор Краснодара для проведения повторных следственных действий", - сказал Игорь Гриб.

По его словам, следственные действия будут продолжаться в течение 17-18 октября в Краснодаре. Следовательно, отметил отец, именно сейчас вероятно уже происходит этапирование в Краснодар.