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Политзаключенного Павла Гриба этапируют в Краснодар, - отец


фото: radiosvoboda
Кремлевского пленника Павла Гриба возвращают из Ростова-на-Дону в следственный изолятор Краснодара

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает "Прямой".

"Буквально только что я получил информацию от адвоката, что Павел будет переведен обратно в Краснодар, в следственный изолятор Краснодара для проведения повторных следственных действий", - сказал Игорь Гриб.

По его словам, следственные действия будут продолжаться в течение 17-18 октября в Краснодаре. Следовательно, отметил отец, именно сейчас вероятно уже происходит этапирование в Краснодар.

  • Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
  • Отец Гриба заявил, что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
  • В начале июня российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба.
  • 23 июля в российском "суде" в Ростове-на-Дону во время первого судебного заседания по делу политзаключенного Павла Гриба он не признал вину по обвинению в содействии терроризму.
  • Позже, 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, поэтому он не может купить лекарств.
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