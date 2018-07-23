В России начинают "суд" над украинским политзаключенным Грибом

23 июля, 2018, 10:48

23 июля в Ростове-на-Дону состоится первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба

Об этом ранее сообщал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

"23 июля 2018 в 11.00 в" Северо-Кавказском окружном военном суде "г. Ростов-на-Дону состоится первое судебное заседание по существу дела Павла Гриба", - написал он.