В России начинают "суд" над украинским политзаключенным Грибом
23 июля, 2018, 10:48
23 июля в Ростове-на-Дону состоится первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба
Об этом ранее сообщал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.
"23 июля 2018 в 11.00 в" Северо-Кавказском окружном военном суде "г. Ростов-на-Дону состоится первое судебное заседание по существу дела Павла Гриба", - написал он.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил, что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания. Также стало известно, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными.
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