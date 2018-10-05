Одесский активист Михайлик рассказал подробности покушения на него
Об этом он заявил во время первой после нападения пресс-конференции 5 октября, которую устроил на входе во двор его дома, сообщает ТСН.
"Это был обычный субботний день, кроме того, что я поехал участвовать в акции, направленной на недопущение застройки пляжа Ланжерон. После завершения акции мне нужно было уехать, поскольку у меня были неотложные вопросы", - рассказал Михайлик.
Активист добавил, что целый день ездил по городу, у него было несколько встреч, связанных с его частным бизнесом.
"Вечером я пошел купить воды и фруктов. Я шел, как всегда, нес его (арбуз) домой. В какой-то момент я почувствовал сильную боль и что-то горячее с левой стороны груди", - рассказал Михайлик.
Он добавил, что в этот момент никто не шел ему навстречу, он не видел нападавшего и не слышал выстрела.
"Честно говоря, я даже не знаю, как это произошло. Видимо, там было шоковое состояние. Определенная спортивная подготовка помогла мне добраться до дома, открыть кодовый замок, пройти весь двор и уже на пороге своего дома я потерял сознание", - рассказал активист.
Также Михайлик добавил, что сейчас он чувствует себя нормально физически, но не очень хорошо в смысле психологического состояния.
- Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе ранили из огнестрельного оружия в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
- 27 сентября люди, которые собрались под зданием АП, требовали от властей расследовать нападения на активистов и созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию.
- Прокуратура заявила, что на активистов в Одессе напали с целью дестабилизации.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика