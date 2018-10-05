Одесский активист Михайлик рассказал подробности покушения на него

5 октября, 2018, 20:36

Активист Олег Михайлик, на которого совершили покушение 22 сентября, рассказал, что получил пулю в грудь, когда вышел в магазин за арбузом

Об этом он заявил во время первой после нападения пресс-конференции 5 октября, которую устроил на входе во двор его дома, сообщает ТСН.

"Это был обычный субботний день, кроме того, что я поехал участвовать в акции, направленной на недопущение застройки пляжа Ланжерон. После завершения акции мне нужно было уехать, поскольку у меня были неотложные вопросы", - рассказал Михайлик.

Активист добавил, что целый день ездил по городу, у него было несколько встреч, связанных с его частным бизнесом.

"Вечером я пошел купить воды и фруктов. Я шел, как всегда, нес его (арбуз) домой. В какой-то момент я почувствовал сильную боль и что-то горячее с левой стороны груди", - рассказал Михайлик.

Он добавил, что в этот момент никто не шел ему навстречу, он не видел нападавшего и не слышал выстрела.

"Честно говоря, я даже не знаю, как это произошло. Видимо, там было шоковое состояние. Определенная спортивная подготовка помогла мне добраться до дома, открыть кодовый замок, пройти весь двор и уже на пороге своего дома я потерял сознание", - рассказал активист.

Также Михайлик добавил, что сейчас он чувствует себя нормально физически, но не очень хорошо в смысле психологического состояния.