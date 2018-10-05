Кучма назвал своего предполагаемого заместителя на переговорах в Минске
Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил бывший представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".
При этом он отметил, что окончательное решение принимает нынешний глава государства.
"Вопрос о преемнике будет решать президент. Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко, он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю - это мои мысли ", - отметил Кучма.
Кроме того, он выразил уверенность, относительно продолжения работы Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Трехсторонняя контактная группа будет продолжаться. Ничего падать с неба не будет и мешать особо не будет. Главное, чтобы результаты мы получали, но ... надежды мало", - отметил второй президент Украины.
- Напомним, ранее, 3 октября, представитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что ей известно, кто заменит Леонида Кучму на переговорах в Минске.
- Накануне, 2 октября, в Трехсторонний контактной группе в Минске простились с Леонидом Кучмой, подведя итоги его работы.
- Ранее, в конце сентября, Кучма рассказал, когда завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
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