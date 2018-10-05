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Кучма назвал своего предполагаемого заместителя на переговорах в Минске


фото: glavred
Вероятным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе может быть советник президента Украины, экс-первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил бывший представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что окончательное решение принимает нынешний глава государства.

"Вопрос о преемнике будет решать президент. Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко, он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю - это мои мысли ", - отметил Кучма.

Кроме того, он выразил уверенность, относительно продолжения работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Трехсторонняя контактная группа будет продолжаться. Ничего падать с неба не будет и мешать особо не будет. Главное, чтобы результаты мы получали, но ... надежды мало", - отметил второй президент Украины.

  • Напомним, ранее, 3 октября, представитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что ей известно, кто заменит Леонида Кучму на переговорах в Минске.
  • Накануне, 2 октября, в Трехсторонний контактной группе в Минске простились с Леонидом Кучмой, подведя итоги его работы.
  • Ранее, в конце сентября, Кучма рассказал, когда завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
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