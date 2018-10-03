Геращенко знает, кто заменит Кучму в Трехсторонней контактной группе
3 октября, 2018, 15:15
Представительница Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что ей известно, кто заменит Леонида Кучму на переговорах в Минске
Об этом в среду, 3 октября, сообщил "Укринформ" со ссылкой на комментарий первого вице-спикера парламента.
"У меня есть информация относительно того, кто предлагается на эту очень непростую должность, но очевидно, что ее должен назвать президент Украины Петр Порошенко", - сказала Геращенко.
По ее словам, назначение нового представителя на переговорах по Донбасса, вместо Леонида Кучмы, вероятно состоится через две недели.
"Минск без украинской переговорной группы не останется. Следующее заседание в Минске за 2 недели, и украинская сторона всегда достойно представлена в Минске", - подчеркнула политик.
- Накануне, 2 октября, в Трехсторонний контактной группе в Минске простились с Леонидом Кучмой, подведя итоги его работы.
- Ранее, в конце сентября, Кучма рассказал, когда завершит работу в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
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