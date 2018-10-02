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В Трехсторонний контактной группе в Минске простились с Кучмой


фото: AP Photo
В Беларуси во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы подвели итоги работы представителя Украины в Минске Леонида Кучмы

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Дарка Олифер.

По ее словам, Кучма выразил отдельную благодарность белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

А спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине в ТКГ поблагодарил Кучму за сотрудничество, мудрость и преданность Украине во время его работы.

"Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству – Украине, прявленные им во время переговорного процесса в Минске", - написала Олифер.

  • Напомним, в конце сентября Кучма рассказал, когда завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

 

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