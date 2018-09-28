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Кучма сказал, когда оставит Трехстороннюю контактную группу


фото: donpress
Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, когда завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом он заявил журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он давно принял решение, что оставит группу, когда достигнет своего критического возраста, и даст возможность поработать другим.

Он также напомнил, что работает в контактной группе более четырех лет и делает это на общественных началах.

"Когда-то мне надо остановиться. Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблетку успокоительную под язык... Там слишком тяжелые разговоры", - подчеркнул Кучма.

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