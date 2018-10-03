Сытник отрицает личный конфликт с антикоррупционным прокурором

3 октября, 2018, 16:38

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опроверг личный конфликт с прокурором САП и назвал его надуманным

Об этом Сытник заявил во время заседания антикоррупционного комитета в Верховной Раде по отчету работы НАБУ за первое полугодие.

"Личный конфликт Сытника с кем- то - это второй по популярности способ защиты из-за политического преследования. Никаких личных мотивов. Если воспринимать правомерные действия в борьбе с коррупцией как конфликт - это конфликт", - отметил Сытник.

Он также пояснил историю того так называемого конфликта между САП и НАБУ, рассказав, в частности, о том, что в Генпрокуратуре было уголовное производство относительно незаконных действий антикоррупционного покурора. В рамках закона были поведены соответствующие следственные действия, были получены подтвержденные противоправные действия, спустя направлены жалобы генпрокурора и директора НАБУ и были приобщены к материалам уголовного производства, которые расследует ГПУ.

"Поэтому, почему сейчас говорят о личном конфликте с генпокурором, мне не понятно", - подчеркнул директор НАБУ.