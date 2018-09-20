Сытник рассказал свою версию конфликта между работниками НАБУ и САП
Об этом в интервью Еспресо.TV сказал директор НАБУ Артем Сытник, комментируя вчерашний конфликт с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Этот автомобиль Форд находился далеко от САП. Другие люди работали в рамках установленных процессуальных действий. Может у господина Холодницкого такие страхи, что хочет ходить по городу и задерживать все автомобили, а в каждом авто будет прослушка по Холодницкому, но это не так. Я опроверг вчера информацию, что были попытки прослушки кабинета Холодницкого", - сказал Сытник.
По словам Сытника, у него нет конфликта с главой САП Назаром Холодницким, а есть только некоторые недоразумения.
Также Сытник отметил, что сейчас применяется медийная технология, чтобы объединить всех против НАБУ. В прессе появляются неточные данные о якобы открытых производствах, создается неправильное впечатление о работе НАБУ.
- Напомним, в среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел для отчета в комитет Рады из-за драки с участием его подчиненных, которые, по данным СМИ, пытались установить "жучок" в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, и речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.
- В САП по факту прослушки, угона автомобиля и избиения водителя прокуратуры будут требовать открытия производства против НАБУ.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-