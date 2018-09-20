 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сытник рассказал свою версию конфликта между работниками НАБУ и САП

Принадлежащий НАБУ автомобиль "Форд" с людьми, вокруг которого возникло столкновение с сотрудниками САП, выполнял процессуальные действия возле другого государственного учреждения

Об этом в интервью Еспресо.TV сказал директор НАБУ Артем Сытник, комментируя вчерашний конфликт с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Этот автомобиль Форд находился далеко от САП. Другие люди работали в рамках установленных процессуальных действий. Может у господина Холодницкого такие страхи, что хочет ходить по городу и задерживать все автомобили, а в каждом авто будет прослушка по Холодницкому, но это не так. Я опроверг вчера информацию, что были попытки прослушки кабинета Холодницкого", - сказал Сытник.

По словам Сытника, у него нет конфликта с главой САП Назаром Холодницким, а есть только некоторые недоразумения.

Также Сытник отметил, что сейчас применяется медийная технология, чтобы объединить всех против НАБУ. В прессе появляются неточные данные о якобы открытых производствах, создается неправильное впечатление о работе НАБУ.

  • Напомним, в среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел для отчета в комитет Рады из-за драки с участием его подчиненных, которые, по данным СМИ, пытались установить "жучок" в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, и речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.
  • В САП по факту прослушки, угона автомобиля и избиения водителя прокуратуры будут требовать открытия производства против НАБУ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать