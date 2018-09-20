Сытник рассказал свою версию конфликта между работниками НАБУ и САП

20 сентября, 2018, 19:05

Принадлежащий НАБУ автомобиль "Форд" с людьми, вокруг которого возникло столкновение с сотрудниками САП, выполнял процессуальные действия возле другого государственного учреждения

Об этом в интервью Еспресо.TV сказал директор НАБУ Артем Сытник, комментируя вчерашний конфликт с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Этот автомобиль Форд находился далеко от САП. Другие люди работали в рамках установленных процессуальных действий. Может у господина Холодницкого такие страхи, что хочет ходить по городу и задерживать все автомобили, а в каждом авто будет прослушка по Холодницкому, но это не так. Я опроверг вчера информацию, что были попытки прослушки кабинета Холодницкого", - сказал Сытник.

По словам Сытника, у него нет конфликта с главой САП Назаром Холодницким, а есть только некоторые недоразумения.

Также Сытник отметил, что сейчас применяется медийная технология, чтобы объединить всех против НАБУ. В прессе появляются неточные данные о якобы открытых производствах, создается неправильное впечатление о работе НАБУ.