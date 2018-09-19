 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

САП будет судиться против НАБУ за избиение водителя прокуратуры и попытку прослушки

В САП по факту прослушки, угона автомобиля и избиения водителя прокуратуры будут требовать производство против НАБУ

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время своего брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я буду настаивать и просить руководство Нацполиции, СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки (законна она или незаконная), по факту умышленного ДТП, по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео и по факту неправомерных действий каждого из лиц спецназа НАБУ, которые были задействованы в этой операции. Виновные должны понести ответственность. Мы строим правовое государство, а не мафиозные картели: у кого больше силы, тот и прав", - заявил Холодницкий.

Он также отметил, что водитель САП, который был силой извлечен из автомобиля, сейчас находится в больнице с предварительным диагнозом "перелом руки".

Ранее в САП в своем Facebook сообщили о деталях сегодняшнего инцидента во время попытки представителями НАБУ установить "жучок" в ведомстве Холодницкого. 

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе в очередной раз обнаружено незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины. Кроме того, рядом с административным зданием был обнаружен автомобиль марки FORD АА2564МВ. В котором находились работники НАБ Украины, осуществляя незаконные оперативно-технические мероприятия. Данный автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции Украины и УГО Украины, с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел для отчета в Раду из-за драки с участием его подчиненных, которые, по данным СМИ, пытались установить "жучок" в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать