САП будет судиться против НАБУ за избиение водителя прокуратуры и попытку прослушки

19 сентября, 2018, 18:54

В САП по факту прослушки, угона автомобиля и избиения водителя прокуратуры будут требовать производство против НАБУ

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время своего брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я буду настаивать и просить руководство Нацполиции, СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки (законна она или незаконная), по факту умышленного ДТП, по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео и по факту неправомерных действий каждого из лиц спецназа НАБУ, которые были задействованы в этой операции. Виновные должны понести ответственность. Мы строим правовое государство, а не мафиозные картели: у кого больше силы, тот и прав", - заявил Холодницкий.

Он также отметил, что водитель САП, который был силой извлечен из автомобиля, сейчас находится в больнице с предварительным диагнозом "перелом руки".

Ранее в САП в своем Facebook сообщили о деталях сегодняшнего инцидента во время попытки представителями НАБУ установить "жучок" в ведомстве Холодницкого.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе в очередной раз обнаружено незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины. Кроме того, рядом с административным зданием был обнаружен автомобиль марки FORD АА2564МВ. В котором находились работники НАБ Украины, осуществляя незаконные оперативно-технические мероприятия. Данный автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции Украины и УГО Украины, с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.