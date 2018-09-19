САП будет судиться против НАБУ за избиение водителя прокуратуры и попытку прослушки
Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время своего брифинга, передает Еспресо.TV.
"Я буду настаивать и просить руководство Нацполиции, СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки (законна она или незаконная), по факту умышленного ДТП, по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео и по факту неправомерных действий каждого из лиц спецназа НАБУ, которые были задействованы в этой операции. Виновные должны понести ответственность. Мы строим правовое государство, а не мафиозные картели: у кого больше силы, тот и прав", - заявил Холодницкий.
Он также отметил, что водитель САП, который был силой извлечен из автомобиля, сейчас находится в больнице с предварительным диагнозом "перелом руки".
Ранее в САП в своем Facebook сообщили о деталях сегодняшнего инцидента во время попытки представителями НАБУ установить "жучок" в ведомстве Холодницкого.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе в очередной раз обнаружено незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины. Кроме того, рядом с административным зданием был обнаружен автомобиль марки FORD АА2564МВ. В котором находились работники НАБ Украины, осуществляя незаконные оперативно-технические мероприятия. Данный автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции Украины и УГО Украины, с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.
- Напомним, в среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел для отчета в Раду из-за драки с участием его подчиненных, которые, по данным СМИ, пытались установить "жучок" в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.
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